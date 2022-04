Miguel Oliveira: «O meu objetivo é renovar com a KTM»

Miguel Oliveira assume que o facto de entrar no último ano de contrato com a KTM é uma condição que muda a forma de encarar a temporada. "Mentiria se dissesse que não", começou por revelar o português, de 27 anos, cuja meta é "renovar pela KTM"."Claro que chega à temporada [em que expira o vínculo] e é como se tivesses de a fazer por ti mesmo, mostrando o que vales. Ao mesmo tempo, tenho a certeza que sei que o futuro está garantido, que há valor suficiente para trazer algo para o projeto. Como eu disse no início da temporada, sinto que ainda estou um pouco longe do que realmente posso fazer. Na temporada passada mostrei um pouco do que posso fazer em termos de consistência e estar no pódio e acho que ainda posso trazer muito para este projeto. Por isso, este é o meu objetivo número um, esta é a meta número um. Se virmos isso com a KTM, que é um objetivo que pode ser alcançado, é ali onde eu quero estar. Quero estar num lugar em que a equipe sinta que sou valioso e sinta que posso contribuir com algo mais para a equipa. Se esses dois requisitos coincidirem, então é um casamento perfeito", explicou o piloto de Almada ao portal 'Motorsport'.Miguel Oliveira, que venceu na Indonésia, revelou que a decisão deverá estar tomada até ao próximo mês."É cedo, eu sei que é cedo, mas acho que temos até maio para basicamente decidir o futuro. Isso não significa que depois de maio não possamos continuar a negociarou algo assim, mas digamos que para mostrar as nossas intenções de que queremos ficar ou queremos ir embora, acho que é até maio. Penso que é algo 'standard' para todos os pilotos, por isso não tem de ser um segredo ou algo do género", deixou claro o 'Falcão'.