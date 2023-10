Miguel Oliveira: «O ritmo foi melhor do que a posição em que acabei»

Miguel Oliveira admitiu que o ritmo que mostrou nos primeiros treinos livres do GP da Tailândia, na última madrugada, foi bem melhor do que a classificação que acabou por obter na sessão, onde foi último. O piloto português da RNF Aprilia teve um problema técnico na moto de manhã, mas à tarde, quando se preparava para uma volta rápida na parte final do treino, acabou por ser traído pelas bandeiras amarelas.



"Na realidade, o ritmo foi melhor do quer a posição em que acabei hoje. Tive um problema técnico de manhã com os travões da frente quando estava com pneus novos. Ia começar a sentir algo na moto da parte da tarde com os novos pneus, mas não consegui. Senti-me bem à tarde, tudo normal com a moto, o ritmo não foi mau, mas depois, na última volta, houve duas bandeiras amarelas e não consegui melhorar o meu tempo", explicou.



Oliveira espera fazer melhor amanhã: "Claro que estou desiludido, não é o lugar em que gostaríamos de terminar e mostrar todo o meu potencial. Mas de momento é a realidade, temos que enfrentá-la e entrar em ação amanhã motivados e totalmente empenhados para mudar as coisas."