Miguel Oliveira: «Ontem parecia um sonho, mas felizmente vivi-o bem acordado»

À chegada a Portugal depois da histórica vitória no Grande Prémio de Estíria, Miguel Oliveira voltou a falar com emoção do feito alcançado e assumiu que, agora que surgiu esta primeira vitória, tudo é possível. Por outro lado, o piloto da Red Bull KTM Tech 3





"Para mim correr o risco de poder contrair o vírus é altamente limitante, por não poder sequer entrar no paddock. As medidas têm sido fantásticas e sido exemplo para todos. Deixar uma nota sobre ontem: tem sido inexplicável o sentimento de gratidão que tenho de ter recebido tantas mensagens e apoio. Quero deixar essa palavra de agradecimento e gratidão a todos os portugueses que apoiaram, que vibraram tanto ou mais do que eu. Todos vivemos a vitória com emoção que nos é reconhecida""Ser campeão do Mundo é um sonho, mas acho que é mais um objetivo. Continuando na linha de pódios e vitórias é possível. O acumular de pontos é que conta. Estamos a viver uma situação distinta de outras épocas. Temos rondas consecutivas e é tudo muito imprevisível. O importante para alcançar qualquer título é manter a consistência""É sempre necessário raciocinar em cima da mota para perceber as coisas. À velocidade que tudo se passa parece fácil visto de fora, mas a realidade é que existe muito pensamento e foco em relação a estes momentos. A última volta foi aproveitar oportunidade e colocar-me no sítio certo à hora certa""Eu próprio estava arrepiado, porque tudo aquilo se passou muito rápido. Ver-me chegar sem ninguém à minha frente é uma explosão de adrenalina imensa. Foi das mais vitórias que mais emoção me deu, por ter sido tão sonhada. Esperava um pódio primeiro, mas devo dizer que tudo começa por acreditarmos. Ontem não me via chegar em terceiro ou segundo. Aproveitar a oportunidade fez-me acreditar que o primeiro lugar era possível""Para já o Grande Prémio de Portugal será uma prova chegamos numa situação incerta, por não termos testado nessa pista. A maior parte da grelha não conhece e eu conheço e isso pode ser uma vantagem. Espero que seja um fim de semana em grande, soretudo para celebrar um grande evento a nível mundial por cá. Quero usar esse dia para brindar os portugueses com um bom espectáculo e que seja a vitória, logicamente""Consegui dormir. Ontem parecia um sonho, mas felizmente vivi-o bem acordado e foi fantástico.""Para o bem de todos, o antes possível. Quando estiverem reunidas as condições. Só o tempo o dirá. É estranho logo pelo pódio, sem público, até o ambiente no paddock é diferente... Mas é já muito bom podermos estar a praticar o que gostamos de fazer num cenário destes. Devemos dar-nos por gratos por fazermos o que gostamos."