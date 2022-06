Miguel Oliveira: «Os pilotos não estão proibidos de conversar com outras pessoas...»

Ainda antes de dar uma entrevista ao portal do MotoGP - marcada para as 17 horas de Lisboa -, Miguel Oliveira abordou em conversa com os jornalistas presentes em Sachsenring, antes do Grande Prémio da Alemanha, aquilo que espera para o futuro. E mesmo sem nada oficializado, o piloto português deixa claro que não tem qualquer preocupação para 2023. Quanto à famosa foto na garagem da Gresini Racing, Oliveira deixa claro que, qualquer que seja a sua ligação a determinada equipa, nada o impede de conversar com "outras pessoas"."Só posso dizer que não estou preocupado com 2023. Os pilotos não estão proibidos de conversar com outras pessoas. Procuramos sempre o máximo sigílo, mas nem sempre é possível", explicou o piloto luso, citado pelo portal 'Speedweek'.Sobre a KTM, a posição está já tomada e não há volta a dar. "Sou aquele tipo de pessoa que gosta de deixar sempre a porta aberta, mas depois de Mugello a minha intenção ficou clara. Ou ficava com um lugar na equipa de fábrica da KTM ou ia para outro lado. E como a opção da equipa de fábrica da KTM já não está disponível, não temos outra possibilidade de sair depois desta época", garantiu.