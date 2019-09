Miguel Oliveira otimista antes do GP Tailândia: «Já consegui um pódio aqui»

O MotoGP entra este fim-de-semana na Ásia, com a disputa do GP Tailândia, e Miguel Oliveira mostra-se confiante. O piloto português teve nos últimos dias mais tempo para recuperar da lesão no ombro - sofrida na sequência de uma queda em Silverstone -, por isso acredita que pode fazer uma boa prova, num circuito que até é do seu agrado."Estou ansioso por correr na Tailândia. No ano passado 'estreámos' este GP e foi muito bom para mim. consegui um pódio [foi 3.º em Moto2] e acho que isso representa um bom sinal para nós", começou por dizer o piloto de Almada, à assessoria de imprensa da Red Bull KTM Tech3."Espero estar mais bem preparado do que nas últimas duas corridas, atendendo a que tive mais tempo para recuperar a lesão no ombro. Por isso espero que possamos 'descobrir' esta pista com a nossa moto e fazer um bom trabalho, de modo a conseguir um resultado satisfatório para a equipa", concluiu.Hervé Poncharal, o team manager da Red Bull KTM Tech3, também se mostrou confiante no desempenho do português nesta prova. "Penso que o Miguel está quase a 100 por cento em termos físicos, ele sentiu-me bem apenas uma semana depois da queda, em Aragão. Estamos confiantes que está praticamente na sua melhor forma. Acreditamos que pode fazer uma boa prova, até porque ele gosta muito deste circuito."