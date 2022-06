Miguel Oliveira otimista para domingo: «Acredito que podemos atacar de princípio a fim»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Numa temporada em que um dos seus calcanhares de Aquiles têm sido as qualificações, Miguel Oliveira conseguiu este sábado inverter um pouco a tendência, ao garantir o oitavo posto para a grelha de partida do Grande Prémio da Holanda . Foi a sua segunda melhor qualificação da época, apenas atrás da Tailândia, onde venceu a corrida, algo que acabou por deixar o português da Red Bull KTM Factory Racing satisfeito."Tivemos uma boa sessão na FP4 e modificámos a moto para nos ajudar a mudar de direção um pouco mais. Acabou por resultar muito bem. Tivemos bom ritmo e velocidade com o pneu duro traseiro. Senti que tínhamos muito potencial na Q1 e conseguimos chegar à Q2, o que é muito bom. Só tinha um pneu de sobra, por isso guardei-o para a última tentativa, mas houve bandeiras amarelas e fui um pouco vítima disso. Mas fomos bons o suficiente para começar em oitavo. Creio que pode ser uma boa corrida amanhã e acredito que podemos estar numa boa posição para atacar de princípio a fim", prometeu o piloto luso, citado pela assessoria de imprensa da sua equipa.