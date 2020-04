Miguel Oliveira participa em GP virtual de Espanha a 3 de maio

O piloto português de motociclismo Miguel Oliveira é um dos participantes no GP virtual de Espanha de MotoGP que a empresa promotora do campeonato do mundo está a organizar no próximo dia 3 de maio.

Oliveira (KTM Tech3) irá defrontar os irmãos espanhóis Marc e Álex Marquez (Honda), os italianos Danilo Petrucci (Ducati) e Francesco Bagnaia (Ducati), os espanhóis Maverick Viñales (Yamaha), Alex Ris (Suzuki), Tito Rabat (Ducati) e Iker Lecuona (KTM Tech3) e o francês Fabio Quartararo (Yamaha), numa iniciativa que vai angariar fundos de forma a ajudar no combate à covid-19.

Pela primeira vez será usado o jogo MotoGP20, lançado no passado dia 23 de abril, e a pista será a de Jerez de la Frontera.

Também pela primeira vez estarão em competição as três classes do Mundial, pois para além de pilotos de MotoGP vão defrontar-se pilotos de Moto2 e Moto3, em corridas diferentes.

Na classe principal, os 11 pilotos terão de completar 13 voltas, o que equivale a metade da distância real de corrida.

No final, haverá uma conferência de imprensa transmitida pelo instagram.

O objetivo da Dorna é angariar fundos para a campanha 'Two Wheels for life' que procura ajudar no combate à pandemia do novo coronavírus. Os donativos já estão abertos e vão prolongar-se pela semana seguinte à corrida.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 206 mil mortos e infetou quase três milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Perto de 810 mil doentes foram considerados curados.