Miguel Oliveira: «Podemos adaptar a moto à minha pilotagem»

Miguel Oliveira foi apresentado oficialmente pela RNF, uma nova equipa satélite da Aprilia, onde foi conhecida igualmente a nova moto para o Mundial de 2023, que arranca já no domingo, precisamente com o Grande Prémio de Portugal. Em conversa com os jornalistas, o português, de 28 anos, assumiu estar contente, não só com a pintura da Aprilia RS-GP, mas também com os primeiros sinais dados pela moto, mostrando-se confiante em fazer uma boa época na estreia pela nova equipa, depois de várias com a KTM.

"A moto tem muito potencial e tenho a certeza que, em conjunto com a equipa, podemos adaptar tudo mais à minha pilotagem e começar a ser rápidos de modo a sermos competitivos. Em 2023, estou perante um novo desafio, por isso espero que possamos dar-nos muito bem e que possamos alcançar os objetivos que estabelecemos juntos", confessou o piloto luso, antes de deixar elogios... ao design. "Gosto muito da decoração! As cores são diferentes e únicas, por isso é bom estar no bom caminho assim. Mal posso esperar pela primeira corrida, correndo em casa a representar a equipa", sublinhou Miguel Oliveira.





Depois de no passado já ter fechado o Mundial e de em 2022 ter sido a primeira prova europeia, o GP Portugal é, em 2023, pela primeira vez, a jornada que abre o calendário. A expetativa é, naturalmente, mais do que muita. "Estou muito ansioso, pelos treinos livres e por passar pela experiência de um fim de semana de corrida com esta nova equipa e novos mecânicos. Acredito que será um processo de conhecimento à medida que as corridas avancem", confessou Oliveira, que venceu a primeira corrida do Mundial de MotoGP em Portimão, em 2020, mas não conseguiu estar ao mesmo nível em 2022 e 2023.