Miguel Oliveira poderia ter estado hoje no altar mas acabou na pista com resultado histórico

Miguel Oliveira alcançou este sábado o resultado mais significativo da sua carreira no MotoGP, ao ser 5.º quinto na qualificação para o Grande Prémio da Andaluzia. O piloto português da KTM alcançou pela primeira vez a Q2 depois de ter sido o mais rápido na Q1 e vai partir amanhã da 2.ª linha da grelha. No entanto, este poderia ter sido um dia bem diferente para Oliveira...





"Neste sábado estaria num altar a casar-me. Estava destinado a ser um grande dia. Não no altar mas na grelha de partida. Amanhã o trabalho continua! Obrigado pelo apoio", disse o piloto natural de Almada nas redes sociais.A melhor qualificação de Miguel Oliveira no MotoGP até hoje era um 13.º lugar no GP Áustria do ano passado. O português realizou apenas uma volta ao traçado de Jerez na 2.ª parte da qualificação, suficiente para estabelecer o 5.º melhor tempo e ser o piloto mais rápido entre as KTM.