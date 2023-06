Miguel Oliveira: «Precisamos de dar um passo grande para podermos disputar melhores posições»

Miguel Oliveira mostrou-se relativamente satisfeito no final do, onde terminou no 10.º lugar. Depois de ter sofrido uma queda no GP de Itália da semana passada, prova que marcou o seu regresso ao Mundial após a fratura no ombro esquerdo, sofrida em Jerez no final de abril, o piloto português considerou que, dadas as circunstâncias, o desempenho em Sachsenring até foi positivo."Foi uma corrida difícil, com condições ainda mais particulares do que as ontem, com a pista mais quente. Da minha posição (15.º) consegui logo ganhar alguns lugares no arranque e depois entrar num bom ritmo. Houve alturas em que me senti mais rápido e não consegui ultrapassar, houve outras em que tive de gerir o desgaste do pneu traseiro. Mesmo assim, terminar a 20 segundos é indicador que precisamos de dar um passo grande para podermos disputar melhores posições, mas estou contente por ter sido a primeira Aprilia. Apesar de outras dificuldades do fim de semana, a moto estava um bocadinho melhor. Tudo isso ajudou a que conseguisse acabar nos 10 primeiros", explicou o piloto português, em declarações à SportTV.A prova foi ganha por Jorge Martin, que travou uma intensa batalha com Francesco Bagnaia na segunda metade da corrida.