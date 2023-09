Miguel Oliveira preparado para o GP do Japão: «É uma pista onde fui rápido no ano passado»

Depois de não ter ido além do 12.º lugar na Índia, Miguel Oliveira garantiu estar já de olho no Grande Prémio do Japão de MotoGP, que se realiza no próximo fim de semana, entre os dias 29 deste mês e 1 de outubro. Em declarações divulgadas pela própria equipa, a CryptoDATA RNF, o piloto português mostrou-se entusiasmado para disputar mais uma prova do Mundial.





"Depois do fim de semana difícil na Índia, estou ansioso por chegar ao Japão. A Mobility Resort Motegi é uma pista onde fui rápido no ano passado e espero conseguir sê-lo novamente esta temporada, descobrindo o que temos em mãos com a Aprilia", referiu.Miguel Oliveira ocupa, à entrada para o 14.º Grande Prémio da temporada, o 13.º lugar do Mundial de pilotos com 69 pontos. O ranking é liderado pelo italiano Pecco Bagnaia, com 292.