Miguel Oliveira qualifica-se em 16.º lugar para o GP do Japão

Miguel Oliveira (KTM) qualificou-se hoje no 16.º lugar para o Grande Prémio do Japão de MotoGP, 16.ª prova da temporada, sendo o segundo melhor representante da marca.Oliveira realizou o tempo de 1.47,894, terminando a 1,199 segundos do britânico Cal Crutchlow (Honda), o mais rápido na Q1, mas a apenas 240 milésimos de segundo do espanhol Pol Espargaró (KTM), 15.º classificado.Numa sessão que começou com a pista molhada mas que terminou com o asfalto praticamente seco, o piloto português sentiu alguma dificuldade na adaptação às diferentes condições do traçado nipónico."No geral foi um dia positivo. Fomos bastante competitivos com chuva, o que é bom. À medida que a pista secava, foi difícil perceber até que ponto podia arriscar", começou por explicar o piloto de Almada, em declarações difundidas pela assessoria de imprensa da equipa Tech3.Miguel Oliveira admitiu, ainda, continuar a sentir algumas limitações com o ombro direito, lesionado a 25 de agosto."Devido às condições da pista, o meu ombro doeu menos do que ontem. Por isso, acho que estamos no bom caminho para fazer uma boa corrida e terminar dentro dos lugares pontuáveis", concluiu o piloto da KTM, que completou oito voltas ao circuito nipónico.O espanhol Marc Márquez (Honda), recém-sagrado campeão mundial pela sexta vez na classe rainha, garantiu, pela primeira vez na sua carreira, o primeiro lugar da grelha de partida pela primeira vez nesta pista, com o tempo de 1.45,763 minutos.O italiano Franco Morbidelli (Yamaha) e o francês Fabio Quartararo (Yamaha) partirão ao seu lado na primeira linha da grelha.AGYR // PJA