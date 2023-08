Miguel Oliveira quer alcançar "bom resultado" no GP da Catalunha de MotoGP

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) disse esta terça-feira esperar conseguir "um bom resultado para a equipa" RNF na próxima corrida do Mundial de MotoGP, o Grande Prémio da Catalunha, que se disputa no fim de semana.

O piloto natural de Almada foi obrigado a desistir da corrida principal na prova anterior, na Áustria, devido a um problema técnico com a jante dianteira da sua Aprilia.

"Depois de um resultado dececionante na Áustria, estou entusiasmado para mudar a maré a nosso favor e conseguir um bom resultado para a equipa", disse o piloto luso, citado pela assessoria de imprensa da equipa RNF.

Em 2022, a marca italiana colocou dois pilotos entre os sete primeiros classificados, pelo que Miguel Oliveira considera que é possível fazer um bom resultado este ano.

"Sempre que temos a oportunidade de o demonstrar, temos sido competitivos. Sabendo que, no ano passado, Barcelona foi [um circuito] particularmente bom para a Aprilia, mal posso esperar para chegar lá", concluiu Miguel Oliveira.

O GP da Catalunha é a 11.ª prova da temporada.

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) chega como líder do campeonato, com 251 pontos, mais 62 do que o segundo classificado, o espanhol Jorge Martin (Ducati).

Miguel Oliveira é 15.º, com 40.