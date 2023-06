Miguel Oliveira quer "dar um passo em frente" no GP da Holanda: «Estaremos prontos»

Miguel Oliveira revelou estar muito feliz pelo 10.º lugar alcançado no GP da Alemanha de MotoGP , e mostrou-se "preparado para o desafio" que aí vem no fim de semana na Holanda, em Assen, naquela que será a 8.ª prova do Mundial da categoria."Foi um bom impulso para mim e para a equipa ter terminado no top-10 na Alemanha na semana passada, sendo também a primeira Aprilia. Quero aproveitar estes dias para descansar e recuperar. E depois, que venha Assen [GP da Holanda]. Acho que estamos prontos para o desafio e para darmos mais um passo em frente. Assen é habitualmente uma das pistas mais difíceis para o nosso corpo, mas estaremos preparados", disse o piloto português, citado pela sua equipa, a CryptoDATA RNF MotoGP Team.O GP da Holanda de MotoGP, em Assen, realiza-se no próximo fim de semana, entre os dias 23 e 25. A corrida de MotoGP está marcada para as 13 horas de domingo.