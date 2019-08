Miguel Oliveira quer "fazer boa figura em frente aos patrões" no GP Áustria

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) quer "fazer boa figura em frente aos patrões" que vão estar a assistir ao Grande Prémio da Áustria de MotoGP, na casa da marca que faz alinhar o almadense na Tech3.Oliveira chega a esta 11.ª prova do calendário na 18.ª posição, com os mesmos 18 pontos do 17.º, o francês Johann Zarco, da equipa de fábrica da KTM, e depois de um 13.º lugar no GP da República Checa, no domingo passado.Agora, o objetivo do português passa por ter uma boa prestação."É muito bom ter uma espécie de GP caseiro para todos os parceiros, especialmente a KTM e a Red Bull. É, definitivamente, uma corrida onde queremos fazer boa figura, até por ser o público caseiro e todos os 'grandes chefes' estarem lá para nos ver", disse o piloto da equipa Tech3, a formação satélite da KTM.Por outro lado, Oliveira considera que "é apenas mais um fim de semana de corridas", no qual tem de "trabalhar no duro para ter uma boa prestação"."Estamos no bom caminho com a nossa mota e queremos continuar assim", concluiu o piloto de Almada, em declarações reproduzidas pela assessoria de imprensa da equipa francesa.O francês Hervé Poncharal, dono da Tech3, admitiu que Miguel Oliveira "gostou bastante das novas peças" testadas na segunda-feira, em Brno, na República Checa, e que "já tinham sido usadas pelos pilotos de fábrica", e que "este, mais do que qualquer outro, é o local onde" a equipa quer "brilhar".O GP da Áustria disputa-se no Red Bull Ring, em Spielberg, que tem apenas nove curvas, sete delas à direita.Na sexta-feira disputam-se duas sessões de treinos livres, a qualificação no sábado e a corrida no domingo.