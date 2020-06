Miguel Oliveira quer pontos no arranque do Mundial

Miguel Oliveira (KTM) quer entrar a pontuar no Mundial de MotoGP, com arranque a 19 de julho em Jerez, Espanha. “O meu objetivo é bem definido, estar no top 10 e nos pontos, como se fosse um campeonato normal”, disse o almadense à agência Lusa, à margem de uma ação de formação para pilotos no Autódromo do Algarve, em Portimão. O motociclista admitiu que o encurtamento do Mundial pode levar os pilotos “a aproveitarem cada corrida como se fosse a última” e outros a terem “abordagem cautelosa”, procurando pontuar nas primeiras provas, “por não haver muitas oportunidades”. Oliveira referiu que vai ser um Mundial duro ao nível físico e no qual “os erros podem sair caros”, com corridas em três fins de semana consecutivos.