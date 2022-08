Miguel Oliveira recebe onda de apoio em Corroios antes de anunciar futuro

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) recebeu esta sexta-feira uma onda de apoio dos fãs na margem sul do Tejo, numa sessão de autógrafos em Corroios, quatro dias antes de anunciar o seu futuro no Mundial de MotoGP.

O piloto natural de Almada esteve na Feira de Corroios, um dos maiores eventos sociais que decorre anualmente no concelho do Seixal, no distrito de Setúbal, horas depois de convocar uma conferência de imprensa para terça-feira, onde "vai anunciar o seu futuro", confirmou à Lusa uma fonte da sua estrutura de apoio.

Oliveira chegou ao recinto da feira na sua mota pessoal, cerca das 21:00, já com três centenas de fãs à espera e que não arredaram pé até conseguirem um autógrafo ou mesmo uma fotografia com o piloto oficial da KTM.

No momento da sua chegada, a fila estendia-se por quase 200 metros, "superando as expectativas" da organização do evento, a cargo do seu clube de fãs.

Indiferentes ao apelo dos divertimentos tradicionais como carrosséis e carrinhos de choque, bem como ao cheiro proveniente das tentas de comida nas proximidades, onde se podiam encontrar desde opções vegetarianas até porcos assados no espeto, os primeiros fãs da fila aguardavam o piloto "desde as 19:00".

Apesar de ter acabado de chegar de viagem, o piloto ainda se encontrava no local perto das 22:00, na tentativa de satisfazer todos os pedidos dos seus fãs, munidos de camisolas, capacetes e todo o tipo de material para recolher uma assinatura de MO88.

O piloto regressou a Portugal para passar alguns dias, após terminar no 12.º lugar do Grande Prémio da Áustria de MotoGP, 13.ª prova do Mundial de velocidade em motociclismo.

Com este resultado, Miguel Oliveira manteve o 10.º lugar do campeonato, com 85 pontos, a 115 do líder, o francês Fábio Quartararo (Yamaha), atual campeão do mundo.

Na próxima semana, após desvendar a equipa pela qual vai correr na próxima temporada, o piloto de Almada vai disputar o GP de San Marino, em 4 de setembro.