Miguel Oliveira: «Recuperação longa e algo lenta, mas já com algum alívio a nível de dor»

Através de uma publicação nas redes sociais, o piloto português Miguel Oliveira deu uma atualização sobre o seu estado físico após ter sofrido uma fratura no úmero do braço esquerdo no Grande Prémio de MotoGP de Espanha.

"Já livre do suspensor braquial e com melhores sensações. Recuperação longa e algo lenta, mas já com algum alívio a nível de dor. Vamos", escreveu o piloto da RNF Aprilia, que estará de fora do Grande Prémio de França, quinta prova do Mundial, que decorrerá este fim de semana, entre os dias 12 e 14.