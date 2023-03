Miguel Oliveira: «Repetir vitória de 2020? Seria fantástico, mas é muito difícil»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Miguel Oliveira confessou que será "difícil" repetir, na estreia do Mundial de MotoGP em Portimão - este fim de semana -, a vitória que conquistou em 2020, frisando que a RNF Aprilia, a sua equipa na nova temporada, "ainda tem algum trabalho para fazer". No entanto, o piloto português garantiu que se estiver em boa posição para lutar pelo triunfo, dará o seu melhor."Muitas pessoas me perguntam se vou conseguir repetir em Portimão aquilo que fiz em 2020, e tenho de admitir que isso é um pouco otimista. Seria fantástico, mas é difícil fazer algo mágico. Ainda assim, não descarto essa oportunidade e estou feliz por correr em casa. Claro que ainda temos algum trabalho para fazer, porque até agora não somos os mais fortes. De qualquer maneira, tudo pode acontecer. Quero chegar ao fim de semana, conhecer melhor a moto e preparar bem a corrida. É este o objetivo. Veremos o que acontece. Se estivermos numa posição em que conseguimos lutar [pela vitória], lutaremos. Se não estivermos, não vou colocar muito peso em cima de mim. Vou tentar fazer o meu melhor e dar à equipa um bom resultado num fim de semana que espero que corra bem", disse o piloto português aos meios oficiais da equipa.