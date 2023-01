Miguel Oliveira revela a conversa com o chefe da Aprilia que o deixou "convencido"

Para lá de ter abordado a saída da KTM , Miguel Oliveira falou do primeiro contacto que teve com a Aprilia tendo em vista a mudança na nova temporada para a equipa RNF, de Razlan Razali. Aí, confessa, a conversa que teve com Massimo Rivola, o homem-forte da Aprilia, foi decisiva."As suas palavras foram muito simples. Queremos-te, gostamos de ti como piloto, estamos convencidos que com o teu estilo de pilotagem podemos fazer as coisas bem feitas. As primeiras palavras dele foram essas. A partir desse momento comecei a pensar nisso mais a sério. Analisei a moto, a forma como o Aleix [Espargaró] e o Maverick [Viñales] colocam o corpo, e a verdade é que convenceu-me muito. Se tivermos a atitude correta, se trabalharmos bem, as coisas podem sair a nosso favor", confessou o português, em conversa com Manuel Pecino.