Miguel Oliveira revela o que pensou segundos antes da corrida: «Se não ganhar estou lixado!»

Depois de todas as intervenções feitas após o Grande Prémio de Portugal, Miguel Oliveira abordou mais a frio aquilo que viveu em Portimão e de forma bem humorada lembrou aquilo que pensou nos instantes prévios à corrida.





"Se não ganhar estou lixado! Mas sabia que o facto de correr em Portugal, ao contrário do que possam pensar em casa, não me colocava pressão, mas sim dava força extra. Foi isso que fiz. Aproveitei, tentei tornar em algo positivo toda a atenção que tive ao meu redor no fim de semana. Para terem noção, na minha box o número de câmaras quadruplicou. Começou tudo logo na quarta-feira. Foi incrível, porque sabia que havia muita gente a fazer força. Tentei sempre transformar essa atenção em força e não em pressão, de forma a dar o resultado que os portugueses merecem", disse o piloto português.