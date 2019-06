Miguel Oliveira roda em 20.º no circuito de Barcelona

Miguel Oliveira regressou à pista em Barcelona, poucas horas de ter sidodo GP Catalunha, que se disputa no próximo domingo. O piloto português da Red Bull KTM Tech3 repetiu o 20.º lugar na segunda sessão."Dia de treinos positivo. Conseguimos reduzir a diferença para os primeiros, mas queremos ainda mais. Vamos continuar a trabalhar neste bom sentido", escreveu o português no Instagram.Na frente, Fabio Quartararo (Yamaha) registou o melhor tempo, seguido de Andrea Dovizioso (Ducati) e Takaaki Nakagami (Honda). Pol Espargaró, da equipa oficial KTM, foi 4.º, ao passo que Johann Zarco, o outro piloto da escuderia autríaca, terminou em 12.º.Marc Márquez, que de manhã liderara a folha de tempos, não foi além do 17.º lugar; já Hafizh Syahrin, o companheiro de equipa de Miguel Oliveira, acabou em 22.º.