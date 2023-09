Miguel Oliveira sai da 10.ª posição para o GP de San Marino

Miguel Oliveira foi 10.º na segunda sessão de qualificação do Grande Prémio de San Marino, que este sábado definiu as posições da grelha para a sprint de hoje e para a corrida de amanhã. O piloto português da RNF Aprilia, que tinha obtido o melhor tempo na Q1, larga, assim, da quarta linha.A pole position foi para Jorge Martin, que estabeleceu um novo recorde do circuito com 1.30,390 minutos. A seu lado o espanhol vai ter Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia, que corre com limitações físicas, depois de na semana passada ter sido atropelado por Brad Binder na Catalunha.Destaque também para Dani Pedrosa, a sair da 5.ª posição, e para Raul Fernández, companheiro de equipa de Miguel Oliveira, que fechou a Q2, no 12.º lugar.1.º Jorge Martin2.º Marco Bezzecchi3.º Francesco Bagnaia4.º Maverick Viñales5.º Dani Pedrosa6.º Aleix Espargaró7.º Brad Binder8.º Luca Marini9.º Marc Márquez11.º Alex Márquez12.º Raul FernándezA corrida sprint disputa-se este sábado, a partir das 14 horas.