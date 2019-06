Miguel Oliveira sai da 20.ª posição da grelha na Catalunha

O português Miguel Oliveira não fez melhor do que o 20.º tempo na qualificação para o Grande Prémio da Catalunha, num dia em que o francês Fabio Quartararo registou a segunda pole position da carreira no MotoGP.Aos comandos de uma Yamaha, o jovem gaulês de apenas 20 anos estreou-se este ano na categoria rainha do motociclismo e superou o campeão do Mundo Marc Márquez por apenas 0,015 segundos. O espanhol Maverick Viñales vai sair este domingo do 3º posto da grelha.Quanto a Miguel Oliveira esteve ao nível a que já nos habituou esta época. Superou o companheiro de equipa Hafizh Syahrin e fez apenas mais 0,3 segundos do que Pol Espargaro, o melhor piloto da equipa oficial da KTM.1. Fabio Quartararo (Yamaha), 1m39,484s2. Marc Marquez (Honda), 1m39,499s (a 0,015s)3. Maverick Vinales (Yamaha), 1m39,710s (a 0,226s)4. Franco Morbidelli (Yamaha), 1m39,711s (a 0,227s)5. Valentino Rossi (Yamaha), 1m39,753s (a 0,269s)6. Andrea Dovizioso (Ducati), 1m39,777s (a 0,293s)7. Danilo Petrucci (Ducati), 1m39,844s (a 0,360s)8. Alex Rins (Suzuki), 1m39,870s (a 0,386s)9. Cal Crutchlow (Honda), 1m40,151s (a 0,667s)10. Jorge Lorenzo (Honda), 1m40,199s (a 0,715s)11. Joan Mir (Suzuki), 1m40,240s (a 0,756s)12. Pol Espargaro (KTM), 1m40,425s (a 0,941s)13. Francesco Bagnaia (Ducati), 1m40,167s14. Jack Miller (Ducati), 1m40,271s15. Karel Abraham (Ducati), 1m40,349s16. Takaaki Nakagami (Honda), 1m40,362s17. Aleix Espargaro (Aprilia), 1m40,400s18. Johann Zarco (KTM), 1m40,427s19. Tito Rabat (Ducati), 1m40,682s21. Hafizh Syahrin (KTM), 1m40,839s22. Bradley Smith (Aprilia), 1m41,232s23. Sylvain Guintoli (Suzuki), 1m41,270s24. Andrea Iannone (Aprilia), 1m41,748s