Miguel Oliveira satisfeito com o apuramento direto para a Q2: «Foi um bom dia»

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) mostrou-se "satisfeito" por ter conseguido o apuramento direto para a segunda fase da qualificação (Q2) do Grande Prémio da Indonésia de MotoGP, 15.ª ronda do Mundial.

Oliveira terminou o treino cronometrado desta sexta-feira na sétima posição e, assim, garantiu desde já uma das 12 vagas na Q2, a disputar no sábado.

O piloto de 28 anos tinha sido o 19.º na primeira sessão de treinos livres, em que sofreu uma pequena queda sem consequências.

Já no treino cronometrado, que apurou os 10 mais rápidos para a Q2 (as restantes duas vagas serão para os dois melhores da Q1), Oliveira melhorou 2,248 segundos, terminando em sétimo, a pouco mais de 0,7 segundos do mais rápido, o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia).

"Foi um bom dia. Na última tentativa com o pneu macio atrás senti-me forte. Houve muitas bandeiras amarelas e estava a ficar um pouco impaciente para conseguir uma volta rápida. Mas, no final, consegui fazer uma volta limpa", explicou o piloto português da RNF Aprilia.

Miguel Oliveira admitiu que não teve "noção se era um resultado suficiente" para garantir o apuramento direto para a Q2, até porque sente que "ainda há trabalho a fazer" na preparação da mota para a corrida sprint de sábado.

"O traçado de Mandalika adequa-se a muitos aspetos da nossa mota e tenho de tirar partido disso. Acredito que posso estar mais próximo dos pilotos de fábrica [da Aprilia, que hoje ficaram com as duas primeiras posições] do que aquilo que estou agora e esse será o objetivo", concluiu.