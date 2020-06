Miguel Oliveira era naturalmente um homem feliz ao abordar o mais recente passo na carreira. Depois de duas temporadas na Tech 3, o piloto natural de Almada vai em 2021 dar o salto para a Red Bull KTM Factory Racing, a formação oficial do projeto KTM no MotoGP, algo que o enche de orgulho e que, nas suas palavras, mostra que a marca austríaca confia no seu trabalho.





"Estou muito feliz pela oportunidade que a KTM me dá para os próximos dois anos. Sinto que confiam no meu valor enquanto piloto neste projeto. Desde o primeiro dia que dei o meu melhor pela moto, acredito no seu potencial para atingir bons resultados e é isso que quero entregar a este projeto no futuro próximo. Creio que estamos no ponto certo para o fazer e que estou também no sítio certo para evoluir enquanto piloto. É uma fantástica oportunidade. Ainda temos de estar focados em 2020, mas sinto-me grato por este desafio. Obrigado à família KTM", declarou o português, citado pela KTM.