Miguel Oliveira sofre queda na segunda sessão de treinos livres no Japão

Não foi uma sexta-feira fácil para Miguel Oliveira em Motegi, no Japão. O piloto português da Red Bull KTM Tech3 sofreu uma queda na segunda sessão de treinos livres, que acabou na 18.ª posição. Antes tinha sido 17.º.





"Foi uma sexta-feira complicada, com uma grande queda na segunda sessão de treinos. Não conseguimos fazer com que o pneu médio funcionasse, por isso caí, por não ter temperatura do lado esquerdo. Foi um pequeno detalhe, mas que teve grandes consequências", referiu o piloto natural de Almada. "Vamos analisar tudo esta tarde e de modo a podemos melhorar para o que resta do fim de semana."A qualificação do MotoGP realiza-se a partir das 7h05 deste sábado e a corrida às 7h00 de domingo (horas em Portugal Continental).