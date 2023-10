Miguel Oliveira terá sido um dos pilotos contactados pela Honda para suceder a Marc Márquez

Já aqui tínhamos escrito que a saída anunciada de Marc Márquez da Honda poderia afetar o futuro de Miguel Oliveira , mas esta terça-feira surgiram novos dados que voltam a implicar o português. E que, ao contrário do primeiro relato, no qual era referido que a saída de Márquez poderia levar Maverick Viñales à Honda e, por consequência, fazer subir Miguel Oliveira à Aprilia oficial, dão conta de que a Honda terá mesmo já contactado Miguel Oliveira para ser ele a eventualmente substituir o campeoníssimo espanhol na sua equipa a partir de 2024.A informação, partilhada pela publicação alemã 'Speedweek' refere que um agente de pilotos confidenciou no Japão que todos os pilotos do paddock terão sido contactados, "até mesmo Miguel Oliveira, que tem contrato com a Aprilia até 2024". O pormenor curioso da notícia dos alemães é mesmo o facto de ser falado o nome do piloto português da CryptoDATA RNF, dando até a entender que este avanço é, de certa forma, inesperado. Isto deve-se, essencialmente, a uma espécie de acordo de cavalheiros que existe no paddock, no qual todas as equipas se comprometem a não abordar pilotos sob contrato. Foi isso, por exemplo, que a Yamaha não avançou para Raúl Fernández em 2021. O procedimento normalmente passa por uma abordagem e negociações apenas após a pausa de verão, sempre já dentro do último ano de ligação, algo que a Honda terá violado, naquilo que é descrito como um "movimento desesperado".Ainda assim, note-se que o artigo da 'Speedweek' centra-se em Pedro Acosta, jovem espanhol vinculado à estrutura KTM, mas que não tem, por agora, espaço para subir ao MotoGP. A Honda estará a tentar aproveitar-se disso para convencer o espanhol a dar o salto para os japoneses, uma investida à qual os austríacos estarão a pensar responder com a efetiva subida deste ao escalão principal...Veremos como serão os próximos episódios desta verdadeira novela.