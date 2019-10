Miguel Oliveira termina primeira sessão de treinos livre na Austrália no top 10

Miguel Oliveira sentiu algumas dificuldades com o piso seco na pista de Phillip Island, na Austrália. Na primeira sessão de treinos livres o piloto português terminou com o 9.º melhor tempo, mas na segunda, já com a pista seca, foi 20.º."Tivemos um começo bastante positivo esta manhã. Em piso molhado senti-me muito confiante e a moto estava em boas condições. À tarde, lutei imediatamente para encontrar as minhas linhas e era muito difícil andar na moto. Vamos tentar encontrar a melhor solução possível para tentarmos melhorar amanhã, porque sinto que o nosso potencial é muito melhor do que isto e só precisamos trabalhar duro para encontrar uma sensação melhor a partir de sábado", referiu o piloto português, em declarações à assessoria de imprensa da Red Bull KTM Tech3.Maverick Viñalez (Yamaha) foi o piloto mais rápido do dia, seguido de Andrea Dovizioso (Ducati) e Cal Crutchlow (Honda). Marc Márquez, campeão do Mundo em título, alcançou o 6.º melhor tempo no combinado das duas sessões.A corrida de MotoGP do GP Austrália disputa-se na madrugada de sábado para domingo, às 4h00 da manhã, hora em Portugal continental.