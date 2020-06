Miguel Oliveira treina na Áustria

Depois de ter feito o gosto ao pé no Autódromo do Estoril, vencendo as duas corridas de superbikes do arranque do Nacional de velocidade, Miguel Oliveira viajou para a Áustria, para treinar com a sua KTM, no circuito de Spielberg, casa da equipa. Teve a companhia de Brad Binder.

Entretanto, o diretor da equipa, Mike Leitner, não deu como certa a promoção de Miguel Oliveira, caso Pol Espargaró saia para a Honda. “Primeiro temos de esperar para ver se a saída do Espargaró acontece, depois iremos considerar a solução mais sensata em conjunto.”