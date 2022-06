Miguel Oliveira vai ser piloto da Gresini Racing, avança a SportTV

Well well well, the things you see in the paddock. Miguel Oliveira, his father/manager Paulo, and Paolo Ciabatti walking into the Gresini Racing garage…. pic.twitter.com/afbJQl6W4O — Simon Patterson (@denkmit) June 4, 2022

Ponto final nas dúvidas. Segundo a SportTV, Miguel Oliveira vai ser piloto da Gresini Racing na próxima temporada. A confirmar-se esta mudança para a equipa satélite da Ducati, o piloto português coloca um ponto final numa ligação de quatro épocas com a KTM na categoria principal, nas quais conseguiu conquistar quatro vitórias, seis pódios e uma pole position.De acordo com a SportTV, Miguel Oliveira já terá assinado contrato com a formação italiana liderada por Nadia Padovani, a viúva do malogrado Fausto Gresini. Resta agora saber quem estará ao lado do português na equipa no próximo ano, sendo bastante provável que essa posição seja ocupada por Fabio Di Giannantonio, isto porque Enea Bastianini deverá subir à equipa oficial (para assumir a vaga de Jack Miller, que irá para a KTM).Esta notícia, refira-se, surge poucos momentos depois do jornalista Simon Patterson ter partilhado nas redes sociais uma foto de Miguel Oliveira na companhia do pai e de Paolo Ciabatti, o diretor desportivo da equipa Ducati, a entrar na garagem da Gresini Racing. Um outro relato dá ainda conta da presença de Nadia Padovani, a dona da equipa italiana, no mesmo momento.A confirmar-se esta troca, Miguel Oliveira irá associar-se a uma equipa que tem um patrocinador português. Trata-se da OLI, uma empresa de Aveiro especializada em sistemas sanitários, que desde o início do ano apoia a formação transalpina, muito por conta das fortes ligações que tem aí país. Apesar de apenas ter entrado este ano no Mundial, a OLI nas últimas três épocas patrocinou equipas de Moto2 e Moto3.À Rádio Renascença, na sexta-feira, o administrador António Ricardo Oliveira assumiu que a eventual chegada de Miguel Oliveira seria algo positivo, mas assegura que não tem peso nas decisões, pois o papel da empresa é de "patrocinador, não de diretor desportivo". "Claro que a Gresini aborda connosco as opções que estão disponíveis e nós podemos ajudar a orientar um projeto mais orientado para um piloto do que para outro piloto. Mas não é algo que nos preocupe nesta fase da discussão da continuidade da parceria, não fizemos nenhuma consideração sobre nenhum piloto. Obviamente que se o Miguel pudesse vir para a Gresini ficaríamos radiantes. Não podemos esconder isso", disse.