Miguel Oliveira vê recurso negado: português vai começar 2024 com uma penalização

O MotoGP recusou esta quarta-feira o recurso da CryptoDATA RNF relativo à penalização aplicada a Miguel Oliveira por conta do acidente causado pelo português na Corrida Sprint do Grande Prémio do Qatar . Segundo nota dos stewards, depois de ser feita a análise dos dados apresentados, ficou decidido que a punição de Long Lap, a servir na próxima prova que o português alinhar, se mantém. Como falhará a última prova da época devido a lesão, este fim de semana em Valência, o português irá cumprir esta Long Lap na primeira ronda de 2024, curiosamente no Qatar.Na sua justificação, os stewards explicam que a penalização foi mantida com base na análise do vídeo do incidente, numa entrevista com o piloto português e, também, seguindo a linha das penalizações similares aplicadas esta temporada. Foram igualmente analisados os dados de telemetria de ambas as motos, que levaram os stewards a entender que a desaceleração da moto 41 (de Aleix Espargaró) não foi excessiva a ponto de poder ter 'culpa' no acidente.A única forma de evitar começar 2024 com uma penalização passava por participar no Grande Prémio da Comunidade Valenciana, apresentando-se à partida e eventualmente desistindo pouco depois do arranque da prova. Contudo, para tal suceder o piloto português teria de superar a revisão médica e conseguir também uma volta dentro dos valores exigidos na qualificação para alinhar na qualificação - algo que poderia ser complicado tendo em conta o seu estado físico atual. De qualquer forma, essa possibilidade está já descartada, pois a CryptoDATA RNF já anunciou que será o italiano Lorenzo Savadori, piloto de testes da Aprilia, a ocupar o lugar do português.