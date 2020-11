Franco Morbidelli: «Vi que o Miguel Oliveira era intocável»

Franco Morbidelli esteve praticamente durante todo o Grande Prémio de Portugal no segundo posto - acabaria por ser terceiro -, mas a verdade é que nunca conseguiu sequer ameaçar Miguel Oliveira. Tudo porque na opinião do ítalo-brasileiro, o piloto português esteve... noutro patamar.





"Estive sempre no limite. Vi que o Miguel Oliveira era intocável hoje. Tentei manter o meu ritmo, segurar o Jack Miller, não quis que ficasse comigo. Mas ele aguentou e acabou por me passar e depois não fui capaz de responder", comentou o piloto ítalo-brasileiro, logo após a corrida.Depois, à SportTV, em português (do Brasil), o piloto da Petronas Yamaha SRT voltou a falar da corrida e elogiar o vencedor. "Hoje não era possível acompanhar o Miguel. Estava demais! Mas foi possível ser terceiro aqui e segundo no Mundia. Foi um campeonato impressionante!".