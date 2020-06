Miguel Oliveira: «Voltar à moto com que corro é sempre uma grande emoção»

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) mostrou-se hoje satisfeito com o regresso aos treinos para o Mundial de velocidade de motociclismo, na categoria de MotoGP, após o primeiro de três dias de testes no circuito italiano de Misano.

O português aproveitou o dia de hoje para recuperar algum ritmo com a mota de competição, depois de três meses de paragem devido à pandemia de covid-19.

"Foi muito bom ter tido a oportunidade de voltar a andar na minha moto de MotoGP, com toda a equipa. Nestes tempos não é fácil fazer deslocar toda a equipa a Itália, mas a KTM fez um esforço. Voltar à moto com que corro é sempre uma grande emoção", começou por dizer o piloto da KTM Tech3.

Estes são testes privados em que não participam as equipas da Yamaha e da Honda e em que a Ducati fez alinhar os seus pilotos de Superbikes, Scott Redding e Chaz Davies, e o piloto de testes Michele Pirro. A Suzuki alinhou com o piloto de testes Sylvain Guintoli e a Aprilia com os dois titulares, Aleix Espargaró e Bradley Smith, mais o piloto de testes Lorenzo Salvadori.

Miguel Oliveira foi um dos quatro titulares da KTM a marcar presença, juntamente com Iker Lecuona, também da Tech3, e Pol Espargaró e Brad Binder, da equipa oficial.

"Foi um dia muito positivo de primeira tomada de contacto. Concentrámo-nos em voltar a ter as boas sensações de andar em MotoGP e adquirir ritmo", explicou o piloto de Almada.

A jornada ficou marcada pela necessidade de engenheiros e mecânicos manterem a distância de segurança e pelo uso generalizado de máscaras entre o pessoal.

O Mundial de MotoGP de 2020 vai começar em 19 de julho no circuito espanhol de Jerez de la Frontera, em Espanha, depois de estar inicialmente previsto para 08 de março, no Qatar, uma prova cancelada devido ao novo coronavírus.

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) vai cumprir em 2020 a segunda temporada em MotoGP, a classe 'rainha' do Mundial de velocidade de motociclismo, depois de ter sido 17.º classificado em 2019, com um total de 33 pontos.