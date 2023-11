Morbidelli diz o que pensa de Aleix Espargaró após agressão em pista: «Tem um problema»

Tempers flared between @AleixEspargaro and @FrankyMorbido12 in FP2 earlier on!



The Spaniard has been fined and handed a 6-place grid penalty for Sunday's race ??#QatarGP pic.twitter.com/0wOq1emo6x — MotoGP™ (@MotoGP) November 18, 2023

Franco Morbidelli estava muitíssimo aborrecido com o que aconteceu na segunda sessão de treinos livres do GP do Qatar, quando foi agredido por Aleix Espargaró com uma chapada no capacete, em plena pista. O italiano explicou o que se passou."Estávamos no treino, o Alex Márquez caiu na curva 2 e houve bandeiras amarelas. O Jorge Martín travou à minha frente e eu reduzi a velocidade. Quando chegámos à curva 4 o Aleix ultrapassou-me. Passei-o a seguir, porque queria recuperar a minha posição, mas depois ultrapassou-me como um louco na curva 6, quase chocámos. Quando lhe tentava dizer-lhe para ter calma, bateu-me e começou a gesticular, como faz sempre. Tentava dizer-lhe para ter calma e fez aquilo que todos vocês viram. Foi uma enorme falta de respeito", considerou Morbidelli, ainda antes da corrida sprint.Espargaró foi punido com a perda de seis lugares na grelha de partida da corrida de hoje - não vai correr por ter sofrido uma lesão na sprint, numa queda com Miguel Oliveira - e o pagamento de uma multa de 10 mil euros, uma sanção que o italiano considera ser demasiado branda. "Assumo que os comissários tenham analisado a situação e que tenham tomado as medidas que consideraram oportunas. Mas para mim não fizeram nada. O que ele fez foi uma falta de respeito tão grande que noutros desportos as coisas teriam sido tratadas de forma diferente. Mas está tudo bem e sigo em frente."Depois, lembrou que esta não foi a primeira vez que o espanhol reagiu desta forma: "Dar uma chapada no capacete de um piloto em andamento, porque está a dizer-te para teres calma durante uma bandeira amarela? Que tipo de reação é esta? Creio que todos pensamos que o Aleix tem um problema. Os que trabalham com ele e os que viram o que fez durante a sua carreira sabem, porque há mais episódios dos quais deve envergonhar-se. Muitos mais."