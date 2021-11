Moto de Valentino Rossi 'escreve-lhe' carta de despedida: «Fizeste-me ser amada outra vez»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Monster Energy Yamaha MotoGP (@yamahamotogp)

A Yamaha partilhou no Instagram uma carta de despedida para Valentino Rossi, 'escrita' pela M1, a moto do piloto. Il Dottore despediu-se hoje das pistas no GP Valência, aos 42 anos, e depois de ter conquistado 9 título na categoria rainha, quatro deles na equipa japonesa."Uma mensagem especial para o Valentino:Lembro-me do sábado, 24 de janeiro de 2004, como se fosse ontem. O nosso primeiro encontro na Malásia.Estava à espera de alguém como tu há tanto tempo.Eu estava nervosa, mas foi amor à primeira vista para nós os dois.Soube instantaneamente que a nossa relação ia ser verdadeiramente especial.Tivemos inegavelmente aquela chama que só acontece uma vez na vida e todas as peças do puzzle juntaram-seNunca esquecerei como parámos na relva de Welkom em 2004.Só os dois, percebendo que tu e eu era o mais certo - e foi apenas o princípio.Ganhámos quatro títulos de MotoGP e 56 corridas juntos.Levámos alegria a milhões de pessoas em todo o Mundo, criando memórias para pelo menos uma vida.Fizemos história porque trabalhámos como um só e tirámos o melhor um do outro.Tu tornaste-me mais forte outra vez.Tu fizeste com que eu fosse respeitada outra vez.Tu fizeste-me ser amada outra vez.Apenas tu, Valentino, tinhas o poder para fazer isso.E eu confiei completamente em ti.Apoiei-te incondicionalmente.Lutei todas as tuas batalhas contigo.Só eu fiz com que o motociclismo fosse empolgante para ti até ao último instante.Desde o teu primeiro beijo na relva em Welkom até à nossa última dança em Valência este ano, vivemos tantas aventuras extraordinárias.E ainda houve as nossas viagens especiais até Laguna Seca em 2008 e Catalunha em 2009.Ninguém fazia as coisas como nós naqueles dias, não é verdade?Assen, também em 2009, quando te ajudei a ganhar a tua 100.ª corrida.Foi mágico!Eu carreguei-te durante 16 anos da tua incrível carreira.Mas tu carregaste-me também no teu coração.De Mugello a Motegi, de Silverstone a Sepang e de Barcelona a Buriram, estivemos sempre lá um para o outro.Dei-te tudo, como tu a mim.Uma coisa que nunca esquecerei são as tuas conversas na grelha.Era eu e tu contra o Mundo.Tu e eu éramos 'corre ou morre'.Mas infelizmente até a mais bonita história de amor acaba.Valentino, fazes parte de mim.Parte da minha história.Parte de quem sou hoje e de quem serei depois de nos separarmos.A nossa ligação é verdadeiramente especial, e vou ter saudades tuas, mais do que possas imaginar.Grazie, Valentino.Com amor,A tua M1"