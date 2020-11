Moto3: Albert Arenas sagra-se campeão em Portimão após corrida louca

O espanhol Albert Arenas, da equipa Gaviota Aspar Team Moto3, em KTM, sagrou-se este domingo campeão mundial de Moto3, pese embora ter sido apenas 12.º no Grande Prémio de Portugal.





Líder do Mundial à partida, com 170 pontos, o espanhol podia jogar com os resultados dos adversários, mas acabou por deixar a luta acesa até final, com Tony Arbolino e Ai Ogura sempre ali à espreita de uma aberta para roubar o título ao espanhol de 23 anos. Fechou no tal 12.º posto, contra o 5.º de Arbolino e 8.º de Ogura, mas esses resultados acabaram por servir para os seus desejos, já que lhe permitiram chegar aos 174 pontos, mais 4 do que italiano e japonês, que se tiveram de contentar com o vicecampeonato.Quanto à vitória na prova portuguesa, a festa foi também espanhola, com Raul Fernández a dominar de fio a pavio para cruzar a linha de meta com cinco segundos para Dennis Foggia e Jeremy Alcoba. Fernández deu à KTM a sua primeira vitória do dia, algo que poderá ser um bom prenúncio para mais logo, na corrida de MotoGP onde Miguel Oliveira parte na frente.