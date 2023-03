MotoGP: Miguel Oliveira 16.º nos primeiros treinos em Portimão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Miguel Oliveira (Aprilia) foi esta sexta-feira 16.º nos primeiros treinos livres de MotoGP do Grande Prémio de Portugal, prova de abertura do Mundial de velocidade, com o espanhol Alex Márquez (Ducati) a ser o mais rápido.

Márquez, que se mudou este ano para a equipa Gresini, gastou 1.38,782 minutos na sua volta mais rápida, menos 0,045 segundos do que o espanhol Joan Mir (Honda) e 0,140 do que o italiano do que o italiano Luca Marini, que conduz a Ducati da equipa VR46.

O campeão do mundo, o italiano Pecco Bagnaia, na Ducati oficial, foi nono, a 0,693 segundos de Márquez, ficando logo atrás do francês Fabio Quartararo (Yamaha), vencedor em Portimão em 2022, e que gastou mais 0,499.

Numa sessão que teve chuva ligeira nos minutos iniciais, Miguel Oliveira, a fazer a estreia na RNF, equipa satélite da Aprilia, foi 16.º, a 1,012 de Márquez, ficando um lugar à frente do seu companheiro de equipa, o espanhol Raul Fernández, que gastou mais 0,100 do que o português.

Ainda esta sexta-feira os pilotos de MotoGP têm um segundo treino livre, das 15:00 às 16:00, com os 10 pilotos com os melhores tempos combinados a garantirem a passagem direta à segunda fase da qualificação de sábado.