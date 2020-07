MotoGP: Miguel Oliveira espera melhorar qualificação para segunda prova do Mundial

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) espera melhorar na qualificação para a segunda prova do Campeonato do Mundo de MotoGP, que se disputa no domingo no circuito de Jerez de la Frontera, em Espanha.

Em declarações difundidas pela equipa Tech3, o piloto de Almada mostrou-se "muito satisfeito" com a forma como decorreu o fim de semana anterior, em que terminou a corrida de abertura da época no oitavo lugar.

"Foi um bom regresso para todos. Felizmente temos estes dois fins de semana consecutivos [de corridas], o que é bom pois há algumas pequenas coisas que gostava de melhorar na mota e mesmo na minha condução", frisou.

Uma dessas melhorias "é a qualificação".

"Acredito que, pelo que vi na corrida, a nossa mota é capaz de lutar pelo pódio nas mesmas circunstâncias", apontou Miguel Oliveira.

"Agora temos de ver com que desafios nos vamos deparar, como os vamos ultrapassar e se poderemos melhorar, também, a nossa posição em corrida mais um pouco", concluiu Miguel Oliveira.