MotoGP: Miguel Oliveira qualifica-se em 17.º lugar para o GP de Espanha

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) qualificou-se este sábado na 17.ª posição para o Grande Prémio de Espanha de MotoGP, que se disputa no domingo no circuito andaluz de Jerez de la Frontera.

O piloto de Almada, que ambicionava um lugar entre os 10 primeiros classificados, fez o seu melhor tempo em 1.37,964 minutos, a 1,259 segundos do mais rápido e autor da pole position, o francês Fabio Quartararo (Yamaha), que estabeleceu novo recorde no circuito espanhol, com o tempo de 1.36,705 minutos.

Os piores da sessão foram dois estreantes, os espanhóis Alex Márquez (Honda), em 21.ª, e Iker Lecuona (KTM), colega de Miguel Oliveira na Tech3, em 22.º.

Os espanhóis Maverick Viñalez (Yamaha) e Marc Márquez (Honda) ocupam os segundo e terceiro lugares da grelha, respetivamente.

A sessão ficou ainda marcada pela queda do espanhol Alex Rins (Suzuki) nas últimas voltas, piloto que acabou por ser transportado ao centro médico do circuito para observação.

O GP de Espanha de MotoGP é a primeira prova da temporada da categoria rainha do Mundial de Velocidade em motociclismo, depois de o GP do Qatar, previsto para 08 de março, ter sido cancelado devido à pandemia de covid-19, que obrigou à reformulação de todo o calendário.