MotoGP oferece os dez melhores Grandes Prémios da história

Se gosta de motociclismo e vibra com o Mundial do MotoGP, esta notícia é para si. Com todo o planeta a viver uma crise à conta do surto do coronavírus, o site do campeonato mundial de motociclismo decidiu selecionar os dez melhores Grandes Prémios da história e colocá-los disponíveis para todos, de forma totalmente gratuita, numa iniciativa que tem também como propósito ajudar as pessoas a passarem o tempo neste período em que o recolher é essencial.Na lista estão várias batalhas memoráveis, incluíndo o Grande Prémio de Portugal de 2006, ganho por Toni Elias numa luta incrível com Valentino Rossi.Tudo para ver no site oficial do MotoGP e de forma totalmente gratuita