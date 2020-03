MotoGP: siga o Grande Prémio de Itália (virtual) em direto

Com as motos nas boxes paradas devido à evolução do surto do coronavírus, o MotoGP decidiu manter os seus fãs entretidos e este domingo, a partir das 14 horas, irá trazer-nos aquele que será o primeiro Grande Prémio virtual da história com a presença de pilotos 'verdadeiros'. Ao todo estarão presentes à partida dez pilotos, entre os quais o português Miguel Oliveira. Tudo para seguir no livestream acima ou então aceda ao site oficial do campeonato.