Motos já chegaram à Argentina: avião com material retido no Quénia aterra em Tucumán

O avião com as motos e demais material que tinha ficado retido no Quénia chegou finalmente à Argentina. O Boeing 747 aterrou há poucas horas em Tucumán, depois de fazer escala na Nigéria e no Brasil, e agora o grande desafio é colocar toda a carga no circuito a tempo de dar início ao programa do GP da Argentina.O material vai ser transportado em 10 camiões ao longo dos 100 quilómetros que separam o aeroporto do circuito. Um contrarrelógio, a envolver uma grande operação de segurança, para deixar tudo pronto a tempo dos primeiros treinos, agendados para hoje.Recorde-se que os treinos de ontem foram cancelados e o programa foi duas vezes alterado, em virtude deste atraso no transporte do material. Ao todo foram 16 as equipas afetadas pelo sucedido.