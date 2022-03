Mulher de Miguel Oliveira responde aos críticos: «Vocês são muito pequeninos»

Andreia Pimenta, a mulher de Miguel Oliveira, deixou uma mensagem aos críticos do piloto nas stories do Instagram, pouco depois da vitória do português da KTM no GP da Indonésia este domingo de manhã.A dentista partilhou uma foto de uma página de um clube de fãs do piloto onde se lia "és o nosso orgulho Miguel" e escreveu: "E os que sempre criticaram tudo e todos, mesmo a mim e à minha filha, isto demonstra que vocês são muito pequeninos. De mentalidade. Foi só um à parte."