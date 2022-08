Mundial de MotoGP do próximo ano vai ter corridas Sprint em todos os Grande Prémios

O Mundial de MotoGP do próximo ano vai marcar o início de uma nova era no campeonato, com um programa de cada fim de semana totalmente renovado. A principal novidade será a introdução de uma corrida Sprint em cada Grande Prémio do calendário, a disputar-se no sábado e que servirá como uma espécie de aquecimento para a prova de domingo, mas que não será, ao contrário da Fórmula 1, definitória da grelha da corrida principal.De acordo com o comunicado da Dorna, as corridas Sprint contarão aproximadamente com metade da distância da corrida principal e irão realizar-se sempre ao sábado, pelas 15 horas locais. Irão ser atribuídos pontos aos 9 primeiros, com o vencedor a levar 12, mais 3 do que o 2.º. Já do 3.º ao 9.º será sempre em 'queda', de 7 a 1 ponto. A ideia, segundo os organizadores, passa por dar "aos fãs e detentores de direitos televisivos a melhor experiência possível, dentro e fora da pista", com ação de sexta a domingo.Em relação ao resto do programa do fim de semana, as mudanças acontecerão também na sexta-feira, com duas sessões de treinos livres mais longas, que definirão os pilotos que avançam para a Q2 a realizar no dia seguinte. No sábado disputa-se a FP3, com 30 minutos, similar à atual FP4, antes de ser disputadas as sessões de qualificação, que mantêm o formato atual de Q1 e Q2.Quanto ao dia de provas principal, a maior mudança será na ordem das corridas, que passará a ser, sempre que possível, crescente de importância: primeiro as Moto3, depois das Moto2 e, a fechar o programa, as MotoGP.