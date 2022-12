Namorada de Bagnaia revela acidentado encontro: «Quis exibir-se e acabámos contra um poste»

Na semana passada, na véspera de Natal, Pecco Bagnaia deu a notícia aos seus seguidores de que se iria casar com a sua companheira de vários anos, a modelo Domizia Castagnini, dando assim o passo seguinte numa relação que dura desde 2016. Ainda assim, apesar de uma longa relação, a verdade é que o seu início foi um pouco... acidentado, conforme a namorada do campeão do Mundo de MotoGP revelou numa entrevista há alguns dias em Itália."Fomos jantar a um restaurante em Turim. Lembro-me que nessa noite estava a chover. Depois do jantar, quando voltávamos, o Pecco talvez tenha querido causar uma boa impressão a conduzir o seu carro. Para se exibir, tentou derrapar num empedrado e, depois de perder o controlo do carro, acabámos por bater contra um poste. Felizmente ninguém se magoou. Ri-me tanto... E ele estava ali, assustadíssimo! Os meus pais nem sabem desta história, até porque provavelmente nunca mais me deixariam voltar a sair. Eles sempre pensaram que tinha sido o avô o Pecco, o Antonio, quem destruiu o carro", atirou, entre risos, Castagnini, ao 'La Stampa'.