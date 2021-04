Namorada de Rossi e a vida no paddock: «Não é fácil, olham para o teu rabo quando passas...»

Francesca Sofía Novello, a namorada de Valentino Rossi, deu uma entrevista à revista 'Vanity Fair' em que admite que a vida no paddock não é fácil. A modelo italiana, que trabalhou nos circuitos de MotoGP durante muitos anos, explica que não se sentia muito confortável naquele meio.





"É um mundo masculino. Tens de acordar, não podes ser um 'carneirinho' sorridente. Tens de aprender a ser respeitada. Se deixas passar e mostras-te bonita e estúpida, estás acabada", vaticinou Francesca.A modelo não esconde que foi vítima de certos abusos. "Faz parte do jogo, acontece. Aos 19 anos não é fácil trabalhar com pessoas que olham para o teu rabo quando passas e te tocam quando tiras uma foto com elas."Francesca namora há quatro anos com o piloto italiano e não esconde que a relação lhe abriu algumas portas. "Se tens um homem importante ao teu lado é quase inevitável. Mas estou feliz por ter continuado a trabalhar, sem usar o nome dele. É certo que sem o Valentino não teria alcançado a popularidade que tenho hoje, mas haveria as mesmas coisas na minha carreira. Teria demorado mais tempo, mas tê-las-ia feito."