Novela continua: diretor da KTM diz que vai apresentar hoje nova proposta a Miguel Oliveira

Numa conferência de imprensa na qual mostrou as novas cores da segunda equipa no campeonato de MotoGP, que passará agora a ser a GASGAS Factory Team, e onde anunciou o retorno de Pol Espargaró à esfera da KTM, Pit Beirer voltou a falar de Miguel Oliveira e de forma surpreendente admitiu que o futuro do piloto português ainda pode passar pela equipa austríaca. Isto quando, um dia antes, o diretor do grupo Pierer Mobility , o dono da KTM, havia dado a ida do português para a Aprilia como algo certo."Ainda não podemos confirmar o nosso segundo piloto. Há a possibilidade de manter o nosso amigo Miguel Oliveira na família, mas de momento não está nada decidido. Vamos ter de esperar um pouco mais. Hoje terá uma nova oferta", declarou Beirer, o diretor do departamento de competição da KTM, em conferência de imprensa. Essa proposta refira-se, será financeiramente semelhante àquela que foi anteriormente feita.A situação de Miguel Oliveira foi ainda comentada por Hervé Poncharal, o líder da Tech 3 - que em 2023 passará a ser GASGAS Factory Team. "Temos de esperar. A KTM ainda está tentar, na expectativa de uma posição do Miguel. O Pit Beirer disse há minutos à imprensa que fez uma nova oferta, mas está tudo em aberto, há muitos nomes. Os nossos pilotos ainda estão no campeonato. O Pit falou sobre o Miguel, mas creio que nada será decidido antes de Misano", disse o francês, na rubrica 'Inside The Paddock'.Lembre-se que Miguel Oliveira, com contrato com a KTM até final da presente temporada, tem sido de forma recorrente apontado à RNF, a futura equipa satélite da Aprilia, mas por razões contratuais ainda não pôde anunciar o seu futuro