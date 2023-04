O acidente de Miguel Oliveira no GP de Espanha: cambalhota só acabou no 'airfence'

BANDEIRA VERMELHA



Fabio Quartararo derruba Miguel Oliveira e o português está fora da grande corrida



O Falcão teve que sair de ambulância da pista #sporttvportugal #MOTOGPnaSPORTTV #MotoGP #SpanishGP #MiguelOliveira #FabioQuartararo pic.twitter.com/59xcS7aMHq — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) April 30, 2023

Miguel Oliveira sofreu este domingo uma queda do, em Jerez, logo na curva 2 depois do arranque, e teve de ser retirado da pista de maca.O piloto português da RNF Aprilia foi abalroado por Fabio Quartararo e acabou por embater com alguma violência no 'airfence', depois de uma cambalhota.Oliveira foi conduzido ao centro médico, onde ainda se encontra.















