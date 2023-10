O momento em que Binder tenta ultrapassar Miguel Oliveira e 'atira' o português para fora da pista

Foi a 17 voltas do fim do Grande Prémio da Indonésia deste domingo - ganho por Pecco Bagnaia - que Brad Binder calculou mal uma ultrapassagem a Miguel Oliveira e acabou por tocar no piloto português, que foi forçado a sair da pista para evitar uma queda de ambos. O 'Falcão' - que naquela altura seguia no 8.º lugar - ainda tentou recuperar mais algumas posições mas acabou a corrida no 12.º posto.